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Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Автор:  
Акбота Кузекбай
3 Октября 2022, 11:08
Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена выдвинули в кандидаты на пост президента Республики Казахстан от РОП «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В СМИ появилась информация о том, что Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты от содружества профсоюзов «Аманат».

Мейрам Кажыкен подтвердил эту информацию корреспонденту МИА «Казинформ». Также он сообщил, что завтра пойдет в Центральную избирательную комиссию и займется регистрацией документов.

Мейрам Кажыкен родился 5 апреля 1961 года в Павлодарской области. Он также является директором Института исследований современного общества, доктором экономических наук.

Ранее сообщалось, что народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего первого кандидата на внеочередные выборы Президента РК. На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.

1 октября стало известно, что кандидатом от Общенациональной социал-демократической партии стал Нурлан Ауесбаев.

Внеочередные выборы Президента Казахстана состоятся 20 ноября.


Фото: aiu.edu.kz





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