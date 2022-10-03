Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена выдвинули в кандидаты на пост президента Республики Казахстан от РОП «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В СМИ появилась информация о том, что Мейрама Кажыкена выдвинули кандидатом в президенты от содружества профсоюзов «Аманат».

Мейрам Кажыкен подтвердил эту информацию корреспонденту МИА «Казинформ». Также он сообщил, что завтра пойдет в Центральную избирательную комиссию и займется регистрацией документов.

Мейрам Кажыкен родился 5 апреля 1961 года в Павлодарской области. Он также является директором Института исследований современного общества, доктором экономических наук.

Ранее сообщалось, что народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего первого кандидата на внеочередные выборы Президента РК. На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.

1 октября стало известно, что кандидатом от Общенациональной социал-демократической партии стал Нурлан Ауесбаев.

Внеочередные выборы Президента Казахстана состоятся 20 ноября.

Фото: aiu.edu.kz











