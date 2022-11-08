Мейрам Кажыкен встретился в Актобе с работниками ТОО «СтройДеталь»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе прошла встреча кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена с работниками ТОО «СтройДеталь», сообщает МИА «Казинформ со ссылкой на штаб кандидата.

На предприятии работают более 500 человек, 90% из которых состоят в профсоюзе.

Кандидат рассказал о своей предвыборной программе, работников предприятия также интересовали вопросы внешней политики Казахстана.

Как сообщалось, Мейрам Кажыкен встречался с работниками Актюбинского рельсобалочного завода.

Ранее кандидат в Президенты посетил Усть-Каменогорск, где встретился с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, а также побывал в корпорации «Восток молоко». Кроме того кандидат встретился с коллективами ТОО «Каравай» и Усть-Каменогорской ГЭС.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.