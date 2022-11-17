Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте

17 Ноября 2022, 23:32

17 Ноября 2022, 23:32

Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Южно-Казахстанский государственный педагогический университет в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

Кандидат встретился со студентами и преподавателями вуза. В Южно-Казахстанском государственном педагогическом университете, основанном в 1937 году, действует шесть факультетов, институт послевузовского образования, а также создан профсоюз.

Студенты задавали вопросы, которые касались не только образования, развития культуры, политики, но и экономики и национальной безопасности.

Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года.