Мейрам Қажыкен встретился со студентами и преподавателями Западно-Казахстанского медуниверситета

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе кандидат в Президенты РК Мейрам Қажыкен встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службы штаба кандидата.

Участники встречи после презентации кандидатом предвыборной программы задали вопросы, многих интересовало решение задач в социальной сфере.

Как сообщалось, Мейрам Кажыкен встречался с работниками Актюбинского рельсобалочного завода.

Ранее кандидат в Президенты посетил Усть-Каменогорск, где встретился с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, а также побывал в корпорации «Восток молоко». Также кандидат встретился с коллективами ТОО «Каравой» и Усть-Каменогорской ГЭС.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.