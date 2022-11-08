Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Мейрам Қажыкен встретился со студентами и преподавателями Западно-Казахстанского медуниверситета

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Ноября 2022, 15:56
Мейрам Қажыкен встретился со студентами и преподавателями Западно-Казахстанского медуниверситета

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе кандидат в Президенты РК Мейрам Қажыкен встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службы штаба кандидата.

Участники встречи после презентации кандидатом предвыборной программы задали вопросы, многих интересовало решение задач в социальной сфере.

Как сообщалось, Мейрам Кажыкен встречался с работниками Актюбинского рельсобалочного завода.

Ранее кандидат в Президенты посетил Усть-Каменогорск, где встретился с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, а также побывал в корпорации «Восток молоко». Также кандидат встретился с коллективами ТОО «Каравой» и Усть-Каменогорской ГЭС.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы