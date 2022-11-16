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Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе

16 Ноября 2022, 23:52
Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
16 Ноября 2022, 23:52

Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен провел встречи с избирателями в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидат в Президенты РК Мейрам Қажыкен встретился со студентами Жамбылского политехнического колледжа.

Встреча прошла в формате диалога. Студенты интересовались мнением кандидата о современной ситуации в стране и мире. Вместе с тем, молодому поколению интересно развитие IT-сферы, поскольку она дает большие возможности.

Кандидат в Президенты РК Мейрам Қажыкен также посетил таразский молочный завод «Кокжиек-2030».

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за один день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


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