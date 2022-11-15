Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Мейрам Кажыкен встретился с членами профсоюзов образования в Каскелене

15 Ноября 2022, 15:06
Мейрам Кажыкен встретился с членами профсоюзов образования в Каскелене
15 Ноября 2022, 15:06

Мейрам Кажыкен встретился с членами профсоюзов образования в Каскелене

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен встретился в Каскелене с членами профсоюзов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

Мейрам Кажыкен рассказал учителям о программе, с которой идет на выборы. Кандидат отметил высокий статус педагогов в деле воспитания и становления личности детей.

На встрече также поднимались вопросы жилья, выборности акимов всех уровней, социальной защиты, развития независимых профсоюзов, как части гражданского общества, и повышения качества медицинских услуг.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября.

19 ноября будет днем тишины по всей республике.

Выборы Президента состоятся 20 ноября.


Новости по теме
Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
Президентские выборы и разноплановые преобразования в РК обсудили в Минске
Читайте также
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
В МИД РК состоялась встреча с генеральным секретарем ШОС
Председатель ЦИК РК встретился с делегацией ПА ОДКБ
Состоялись встречи председателя ЦИК РК  с председателями ЦИК Узбекистана и Азербайджана
Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
75 нарушений норм Конституционного закона о выборах выявили в Казахстане
ЦИК призвал казахстанцев соблюдать правила в день тишины
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору