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Мейрам Кажыкен посетил корпорацию «Восток молоко» в Усть-Каменогорске

3 Ноября 2022, 18:35
Мейрам Кажыкен посетил корпорацию «Восток молоко» в Усть-Каменогорске
3 Ноября 2022, 18:35

Мейрам Кажыкен посетил корпорацию «Восток молоко» в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен в рамках агитационной кампании посетил корпорацию «Восток молоко» в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ».

Мейрам Кажыкен на встрече обозначил основные аспекты своей предвыборной программы. А после презентации получил множество вопросов, касающихся в основном экономических реформ и развития гражданского общества.

До этого мы сообщали, что кандидат в Президенты страны Мейрам Кажыкен встретился в Усть-Каменогорске с медицинскими работниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.


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