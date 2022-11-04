Мейрам Кажыкен посетил ГЭС в Усть-Каменогорске

4 Ноября 2022, 19:21

4 Ноября 2022, 19:21

Мейрам Кажыкен посетил ГЭС в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» стала вторым объектом посещения кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

После краткого изложения своей предвыборной программы, М.Кажыкен ответил на вопросы работников станции.

Ранее кандидат в Президенты Мейрам Кажыкен встретился с сотрудниками диагностического центра Восточно-Казахстанской больницы в Усть-Каменогорске и посетил корпорацию «Восток молоко». Также кандидат встретился с коллективом ТОО «Каравай».

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.