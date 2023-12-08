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    18:05, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Член Президентского молодежного кадрового резерва назначен на руководящую должность в НК «QazaqGaz»

    Мейір Шералы назначен гендиректором ТОО «НТЦ QazaqGaz»
    Фото: пресс-служба НК "QazaqGaz"

    Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов представил коллективу ТОО «Научно-технический центр QazaqGaz» нового руководителя — генерального директора Мейіра Шералы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.  

    Решением совета директоров АО «НК «QazaqGaz» в ТОО «Научно-технический центр QazaqGaz», дочерней огранизации национальной компании, на должность генерального директора назначен Мейір Нуртаевич Шералы.

    Мейір Шералы в 2010 году окончил University of Manchester в Великобритании по специальности «Бакалавр инженерии нефти и газа». 

    Имеет большой производственный опыт в международных компаниях нефтегазовой отрасли.
    Трудовую деятельность начал в 2010 году в Министерстве нефти и газа РК.

    С 2011 по 2022 год занимал ряд ключевых позиций в транснациональной нефтесервисной компании Baker Hughes. В частности, занимал должности руководителя блока развития бизнеса по Восточно-Каспийскому региону, директора в Казахстане и Узбекистане в компании «Нефтесервисные услуги», генерального директора ТОО СП «Baker Hughes ZMS» и ТОО «Baker Hughes Kazakhstan».

    За время работы в Узбекистане, Таиланде, Малайзии, Азербайджане, Турции, России и Туркменистане реализовал ряд проектов в области бурения и оптимизации месторождений.

    Кроме того, принимал участие в реализации ряда важных проектов, касающихся деятельности компаний Лукойл, Шеврон, Тенгизшевройл, КПО, Petronas, Жайкмунай и других.

    Ранее занимал должность председателя правления ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» (бывш. Объединенная Химическая Компания).

    Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Теги:
    QazaqGaz Нефть/газ Назначения Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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