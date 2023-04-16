Мейирим Нурсултанов сообщил о новой цели после защиты титула WBO International

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов сообщил о своей следующей цели после защиты титула WBO International в средней весовой категории, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые болельщики, я одержал 19 побед в профессиональном боксе! Спасибо всем за вашу поддержку. Следующий этап — чемпионский пояс!» — написал

Как сообщалось, Нурсултанов нокаутом одержал победу над японским боксером Кадзуто Такесако в восьмом раунде в Инчхоне.

Эта победа стала для казахстанского боксера 19-ой в профессиональной карьере, а также он завершил 11 боев нокаутом.