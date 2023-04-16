Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Мейирим Нурсултанов сообщил о новой цели после защиты титула WBO International

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Апреля 2023, 06:24
Мейирим Нурсултанов сообщил о новой цели после защиты титула WBO International Фото: instagram.com/meiirim.nursultanov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов сообщил о своей следующей цели после защиты титула WBO International в средней весовой категории, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые болельщики, я одержал 19 побед в профессиональном боксе! Спасибо всем за вашу поддержку. Следующий этап — чемпионский пояс!» — написал

Как сообщалось, Нурсултанов нокаутом одержал победу над японским боксером Кадзуто Такесако в восьмом раунде в Инчхоне.

Эта победа стала для казахстанского боксера 19-ой в профессиональной карьере, а также он завершил 11 боев нокаутом.


Спорт   Видео   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК