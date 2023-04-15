Мейирим Нурсултанов нокаутом выиграл бой за титул WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Инчхоне (Южная Корея) состоялся вечер бокса от Treasure Boxing Promotion, в главном событии которого встретились представитель Казахстана Мейирим Нурсултанов и японский боксер Кадзуто Такесако, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Для Нурсултанова этот бой являлся защитой титула чемпиона WBO International в среднем весе. Встреча была рассчитана на 12 раундов, но завершилась в восьмом отрезке победой Мейирима нокаутом.

Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал 19-ю победу в профи (из них 11 — досрочные) и успешно защитил свой пояс от WBO. Такесако потерпел первое в карьере поражение при 15 победах (из них 14 — нокаутами) и одной ничьей.

Свой предыдущий бой казахстанец провел в Люблине (Польша) в октябре прошлого года, в нем он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом (31-5-1, 17 КО).