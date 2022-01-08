Мевлют Чавушоглу: Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану

НУР-СУЛТАН - АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор между и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

М.Чавушоглу выразил слова поддержки и готовность Турции оказать любую необходимую помощь.

М.Тлеуберди проинформировал турецкого коллегу по текущей ситуации в стране.

Стороны договорились провести внеочередную министерскую встречу Организации тюркских государств 11 января с.г. в формате видео-конференции.