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    00:18, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Мевлют Чавушоглу: Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану

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    НУР-СУЛТАН - АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор между и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    М.Чавушоглу выразил слова поддержки и готовность Турции оказать любую необходимую помощь.

    М.Тлеуберди проинформировал турецкого коллегу по текущей ситуации в стране.

    Стороны договорились провести внеочередную министерскую встречу Организации тюркских государств 11 января с.г. в формате видео-конференции.


    Теги:
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