00:18, 08 Январь 2022 | GMT +6
Мевлют Чавушоглу: Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану
НУР-СУЛТАН - АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор между и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
М.Чавушоглу выразил слова поддержки и готовность Турции оказать любую необходимую помощь.
М.Тлеуберди проинформировал турецкого коллегу по текущей ситуации в стране.
Стороны договорились провести внеочередную министерскую встречу Организации тюркских государств 11 января с.г. в формате видео-конференции.