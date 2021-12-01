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Метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Первого Президента метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В год 30-летия Независимости, в канун Дня Первого Президента и 10-летия Алматинского метрополитена сданы в эксплуатацию восемь новых электроподвижных составов.
Десять лет назад, 1 декабря 2011 года, Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев открыл первый и единственный метрополитен в Казахстане и стал первым пассажиром. С тех пор работа метро не прекращалась ни на минуту.
Длина состава – 77,8 м, максимальная техническая скорость – 90 км/ч. Температурный режим: - 35, + 40 градусов по Цельсию.
Состав из четырех вагонов вмещает 940 пассажиров. Каждый вагон оснащен системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, флуоресцентным освещением пассажирского салона.
Вагоны также оснащены системой внутреннего и наружного видеонаблюдения. Машинист имеет возможность контролировать из кабины обстановку внутри и снаружи вагонов при помощи монитора системы видеонаблюдения.
Все вагоны соединены вместе посредством широких межвагонных проходов открытого типа, без промежуточных дверей, обеспечивающих пассажирам безопасный и удобный переход из одного вагона в другой.
Электропоезда обеспечивают высокую безопасность и комфортные условия как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала, а также сниженный уровень энергопотребления.
Вагоны производства южнокорейской компании специально разработаны для Алматинского метрополитена. На сегодняшний день в эксплуатации метрополитена 15 поездов.
На протяжении 10 лет метрополитен работает стабильно, выполняет возложенные на него задачи.
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