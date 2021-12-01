Метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Первого Президента метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В год 30-летия Независимости, в канун Дня Первого Президента и 10-летия Алматинского метрополитена сданы в эксплуатацию восемь новых электроподвижных составов.

Десять лет назад, 1 декабря 2011 года, Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев открыл первый и единственный метрополитен в Казахстане и стал первым пассажиром. С тех пор работа метро не прекращалась ни на минуту.

Длина состава – 77,8 м, максимальная техническая скорость – 90 км/ч. Температурный режим: - 35, + 40 градусов по Цельсию.

Состав из четырех вагонов вмещает 940 пассажиров. Каждый вагон оснащен системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, флуоресцентным освещением пассажирского салона.

Вагоны также оснащены системой внутреннего и наружного видеонаблюдения. Машинист имеет возможность контролировать из кабины обстановку внутри и снаружи вагонов при помощи монитора системы видеонаблюдения.

Все вагоны соединены вместе посредством широких межвагонных проходов открытого типа, без промежуточных дверей, обеспечивающих пассажирам безопасный и удобный переход из одного вагона в другой.

Электропоезда обеспечивают высокую безопасность и комфортные условия как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала, а также сниженный уровень энергопотребления.

Вагоны производства южнокорейской компании специально разработаны для Алматинского метрополитена. На сегодняшний день в эксплуатации метрополитена 15 поездов.

На протяжении 10 лет метрополитен работает стабильно, выполняет возложенные на него задачи.