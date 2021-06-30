Методы ускорения вакцинации от COVID-19 рассматривают в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии значительно ускорены темпы вакцинации населения от COVID-19. Страна занимает уже четвертое место в ЕС по количеству доз, распределенных среди жителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первое место в Евросоюзе по показателям защищенности населения от коронавируса занимает Мальта. В данном государстве 149,36 доз вакцин распределено среди 100 жителей. В Бельгии - 92 дозы на 100 жителей.

Таким образом, на конец июня 75% всего взрослого населения Бельгии частично вакцинированы.

Тем не менее, местные специалисты считают, что несмотря на то, что кампания вакцинации проходит успешно, существует «тревожный» разрыв показателей по регионам страны.

Лидирует Фландрия, где 80% взрослых получили по крайней мере одну дозу, за ней следует Валлония (72%), далее немецкоязычный регион, где 70% взрослых получили вакцину.

Значительно отстает Брюссельский столичный регион, где только 54% всех взрослых получили первую дозу, и 29% людей в возрасте от 18 до 34 лет были частично вакцинированы. Для сравнения в других вышеуказанных регионах Бельгии показатель среди молодежи составляет примерно 50% в среднем.

Текущее невысокое распределение вакцин среди населения г.Брюсселя пока не позволяет достичь коллективного иммунитета. Только 60% жителей столицы получит по крайней мере одну дозу к концу июля, прогнозирует Целевая группа по вакцинации Бельгии.

Специалисты считают, что данная ситуация обусловлена тем, что в Брюсселе население намного моложе, чем во Фландрии и Валлонии. Кроме того, столица Бельгии считается одним из самых космополитичных городов мира, где проживают представители 184 разных национальностей и многих разных культур. При этом часть мигрантов не имеет доступа к стандартизированной медицинской помощи, и не обладает регулярным доступом в Интернет, отмечают медицинские эксперты.

Для исправления ситуации, власти Брюсселя рассматривают разные меры. Так, наиболее эффективный шаг, предпринятый для поощрения людей к вакцинации – возможность всем жителям столицы Бельгии от 16 лет и старше свободно прийти в центры вакцинации без предварительной записи на специализированном портале в Интернете.

«Это означает, что будет устранен технический барьер, который мог препятствовать людям пройти вакцинацию. Мы видим, что приходят (без записи) не только молодые люди, но и жители старшего возраста от тридцати до сорока лет», - сообщила местной прессе Инге Невен, глава управления здравоохранения Брюсселя.

Кроме того, власти по целевому принципу ориентированы на группы, которые могут выступать против вакцинации. С помощью неправительственных организаций, местных фармацевтов, врачей, проводится разъяснительная работа.

«Дополнительно организуются и направляются команды на местные рынки, например, в район Моленбек, сначала для повышения осведомленности, а затем для предоставления людям вакцины в этом месте. В регионе также созданы мобильные группы для прививок в среде бездомных, наркозависимых. Поэтому мы действительно постоянно работаем над поиском решений для всех», - заключила И.Невен.