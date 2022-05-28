28 Мая 2022 10:29

Методы управления водными ресурсами пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальные проекты, планы развития территорий и отраслей экономики разрабатываются без учета наличия и состояния водных ресурсов. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В проекте нового Водного кодекса Республики Казахстан (далее – проект Водного кодекса) будут пересмотрены подходы по управлению водными ресурсами, требования по разработке Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов (далее – СКИОВР). Также планируется, что СКИОВР будет приравнен к документам Системы государственного планирования», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что с 2017 года реализуются проекты по реконструкции водохозяйственных и гидромелиоративных систем, финансируемые за счет займов Исламского Банка Развития и Европейского Банка реконструкции и Развития.

Глава кабмина также прокомментировал существующие тарифы на услуги по подаче воды.

«В соответствии с поданной в 2018 году заявкой на утверждение предельного уровня тарифа и тарифной сметы на услугу по подаче воды, планируемый средневзвешенный тариф в первый год реализации тарифной сметы составил 2,72 тенге (без НДС), который в полном объеме включал расходы по обслуживанию займов. Однако, тариф утвержден в размере 1,036 тенге (без НДС). По итогам исполнения тарифной сметы за 2019 год у республиканского государственного предпритяия «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (далее – РГП «Казводхоз») сложился убыток в размере 1,3 млрд тенге», - отметил Премьер.

По его словам, единый тариф на поливную воду был сформирован и утвержден в соответствии с действующим антимонопольным законодательством Казахстана, который предусматривает дифференциацию по группам потребителей в зависимости от способа подачи воды.

«23 апреля 2021 года в связи с внесением дополнительных мероприятий в инвестиционную программу на услуги по подаче воды по каналам РГП «Казводхоз» утверждены среднеотпускные тарифы. Утвержденный тариф предусматривает увеличение расходов по стратегическим товарам (электроэнергия, уголь, ГСМ), заработной плате линейных работников на основании факта 2020 года (инженеры-гидротехники, техники-гидротехники, регулировщики подачи воды и др.) и затрат для реализации мероприятий инвестиционной программы», - добавил А. Смаилов.