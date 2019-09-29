Методы эффективной работы с молодежью категории NEET обсудили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанском государственном университете имени Сарсена Аманжолова состоялось заседание круглого стола областного масштаба, на нем обсуждали действенные методы работы с молодежью категории NEET, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В мероприятии приняли участие представители управлений образования, координации занятости и социальных программ, палаты предпринимателей ВКО, высших учебных заведений, эксперты и психологи неправительственных организации региона.





«Сегодня в мировом сообществе активно обсуждается проблема молодежи, которая исключена из сферы занятости и образования. По методологии международной организации труда, только десятую часть молодежи NEET (not in employment, educationor training – «не работающий, не учащийся и не пытающийся найти работу») можно отнести к потенциальной рабочей силе. В Восточно-Казахстанской области уровень доли NEET молодежи составляет 4,5% что ниже на 2,7 процентный пункт среднереспубликанского показателя (по РК 7,2%)», - отметил модератор заседания и.о. заместителя руководителя УВП ВКО Ришат Рамазанов.

Впервые на территории области в августе и начале сентября 2019 года проходило социологическое исследование, где респондентами выступила молодежь категории «NEET». Итоги исследования были озвучены в ходе круглого стола доктором PhD по социологии государственного университета имени Шакарима Мухтаром Абдикакимовым.

«Итоги исследования проблем и перспектив молодежи ВКО категории NEET подтвердили наши гипотезы. Молодежь из категории NEET на территории Восточно-Казахстанской области частично или полностью не информирована о действующих государственных программах занятости населения. Молодежь данной подгруппы не испытывает острой необходимости в трудоустройстве, так как находится на частичном или полном обеспечении родителей, поэтому может позволить себе выбирать и весьма критична в своем выборе. Формально данная категория молодых людей находится в активном поиске работы, но фактически затягивает со своим трудоустройством. Молодые женщины, имеющие одного ребенка старше 3 лет и более, не имеющие желание выходить на работу, так как основной доход в семью приносит супруг, также испытывают проблемы с трудоустройством, так как работодатель не всегда готов взять молодую маму с малолетними детьми. Молодежь желает трудоустроиться на высокооплачиваемую работу и поэтому не соглашается на низкооплачиваемый труд», - сказал Мухтар Абдикакимов.

На сегодняшний день органами занятости области проводится активная работа с категорией «Молодежь в возрасте до 29 лет» (безработная молодежь, выпускники 9, 11 классов, колледжей, вузов, дети-сироты и другие), которая имеет преимущественное право участия в Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

В рамках программы предусмотрены подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием, краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, обучение основам предпринимательства, расширение микрокредитования в сёлах и в городах, создание социальных рабочих мест и организация молодежной практики.

По словам главного специалиста управления координации занятости и социальных программ Татьяны Савченко, с начала года в органы занятости обратились около 7 тыс. молодых людей. На постоянную работу трудоустроено 3163, на социальные рабочие места - 254, на общественные работы - 1425, на краткосрочные курсы направлено 1002 человека, на молодежную практику - 1136 человек.

В текущем году в рамках проведения Года молодежи реализуется проект «Жас кәсіпкер» по предоставлению государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в размере 200 МРП малообеспеченным и многодетным семьям, трудоспособным инвалидам, а также молодежи.

Информацией о проектах по обучению населения, в том числе и молодежи, основам предпринимательства, таких как «Бастау бизнес», «Жас кәсіпкер», поделилась бизнес-тренер палаты предпринимателей ВКО Адина Касенова.

По ее словам, по проекту «Бастау бизнес» в первой волне прошли обучение 1400 человек. С 9 сентября началась вторая волна обучения, в рамках которой планируется обучить 2300 человек. В проекте «Жас кәсіпкер» принимают участие молодежь в возрасте от 18 до 29 лет категории NEET, члены молодых семей, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды. На сегодняшний день завершили обучение 1074 молодых человека, из них категории NEET – 834, члены молодых семей – 209, члены малообеспеченных, многодетных семей – 13, малообеспеченные трудоспособные инвалиды – 18.

В ходе круглого стола главный специалист отдела технического и профессионального образования управления образования ВКО Гульмира Ильясова рассказала о трудоустройстве выпускников и организации профориентационной работы учебных заведений системы ТиПО области.

По словам Гульмиры Ильясовой, одним из ключевых направлений работы управления образования Восточно-Казахстанской области является эффективная профориентационная работа с учащимися школ, незанятой и самозанятой молодежью. Ежегодно почти 40% выпускников школ осознанно выбирают обучение в системе ТиПО. В целях содействия трудоустройству выпускников учебных заведений системы ТиПО и незанятой молодежи области реализуется Дорожная карта по оказанию содействия в трудоустройстве выпускникам колледжей. Только в 2018 году доля трудоустройства выпускников колледжей региона составила 93%.

На мероприятии также выступили представители высших учебных заведений области. Директор центра карьеры ВКГТУ имени Д. Серикбаева Азамат Сейітханұлы и специалист центра маркетинга, карьеры и трудоустройства ВКГУ имени С. Аманжолова Арайлым Раисова рассказали о трудоустройстве выпускников и методах эффективной работы с молодежью категории NEET. Показатель трудоустройства выпускников университетов в течение нескольких последних лет не опускается ниже 96-97%.

Участник проекта «Серпін 2050» Елжан Биболов поделился своей историей успеха, рассказав о том, как участвовал в государственных программах. Молодой человек, окончив университет по проекту «Серпін 2050», решил остаться на востоке. И принял решение переехать всей семьей в Усть-Каменогорск по программе переселения в рамках госпрограммы «Еңбек». Сейчас он работает в центре занятости населения Усть-Каменогорска и имеет крышу над головой.

Подводя итог круглого стола, участники приняли рекомендации о продолжении практики молодежного каравана «Рухани жаңғыру – жастар жолы» по информированию молодежи о государственных программах поддержки молодежи, профориентационной работе среди школьников среднего и старшего звена, проведении ярмарок вакансий и др.











