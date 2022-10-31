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    20:54, 30 Октябрь 2022 | GMT +6

    Методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян разработали в Китае

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    ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Исследователи в Китае разработали три метода экспресс-тестирования на вирус оспы обезьян - MPXV, которые позволяют получить результат уже через 20-30 минут. Новые методы значительно быстрее, чем традиционный метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    ПЦР в реальном времени является золотым стандартом диагностики MPXV. Однако данный метод требует обученного персонала лаборатории и специального оборудования, а результаты могут быть получены только через несколько часов.

    Исследователи из Института Пастера в Шанхае при Академии наук Китая разработали три метода анализа изотермической амплификации на основе рекомбиназы для быстрого обнаружения MPXV и выяснили, что результаты тестов соответствуют результатам, полученным с помощью традиционного метода ПЦР в реальном времени.

    Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Viruses, новые методы тестирования были реактивными только против MPXV и не перекрестно реактивными против других вирусов оспы, таких как вирус осповакцины, а результаты могут быть визуализированы через 20-30 минут.

    «Полученные результаты исследования предоставляют новый выбор для ранней диагностики потенциальных случаев MPXV, а также помогут контролировать и предотвращать текущие и потенциальные будущие вспышки», - говорится в исследовании.


    Теги:
    Китай Мировые новости Оспа обезьян
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