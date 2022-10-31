Методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян разработали в Китае
ПЦР в реальном времени является золотым стандартом диагностики MPXV. Однако данный метод требует обученного персонала лаборатории и специального оборудования, а результаты могут быть получены только через несколько часов.
Исследователи из Института Пастера в Шанхае при Академии наук Китая разработали три метода анализа изотермической амплификации на основе рекомбиназы для быстрого обнаружения MPXV и выяснили, что результаты тестов соответствуют результатам, полученным с помощью традиционного метода ПЦР в реальном времени.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Viruses, новые методы тестирования были реактивными только против MPXV и не перекрестно реактивными против других вирусов оспы, таких как вирус осповакцины, а результаты могут быть визуализированы через 20-30 минут.
«Полученные результаты исследования предоставляют новый выбор для ранней диагностики потенциальных случаев MPXV, а также помогут контролировать и предотвращать текущие и потенциальные будущие вспышки», - говорится в исследовании.