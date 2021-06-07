Методом «мягкого права» удалось снизить цены на ПЦР-тесты - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О методе «мягкого права» рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вопросов защиты конкуренции, то необходим переход от карательной направленности конкурентной политики к более широкому применению инструментов «мягкого права». «Мягкое право» стимулирует рынок к проконкурентному поведению, его основными инструментами являются предостережение, уведомление, антимонопольный комплаенс. Их применение позволяет бизнесу самостоятельно устранять нарушения конкуренции», - сказал председатель Агентства в ходе международного круглого стола «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства».

«Если раньше антимонопольный орган сразу выходил на расследование, то современная проконкурентная политика дает возможность бизнесу самостоятельно устранить признаки нарушения конкуренции. К примеру, методом «мягкого права» удалось снизить в разгар пандемии в Казахстане цены на ПЦР-тесты в два раза, медицинские маски – в 2,5, антиковидные препараты – на 27% в среднем», - проинформировал С. Жумангарин.

Он также отметил, что Главой государства честная конкуренция определена в качестве одного из семи основных принципов, на которых должен базироваться новый экономический курс Республики Казахстан. В целях повышения эффективности реализации конкурентной политики, в рамках исполнения Послания Главы государства, повышен институциональный статус антимонопольного органа – 8 сентября 2020 года создано Агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту Республики Казахстан, что соответствует основным рекомендациям ОЭСР.

Напомним, в режиме онлайн состоялся международный круглый стол «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», посвященный 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан.