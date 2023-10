Методику расчета молодежи NEET пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие задачи будут реализованы в сфере молодежной и семейной политики в 2021 году, рассказал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2021 год в сфере молодежной и семейной политики запланирована реализация следующих ключевых задач и мероприятий. В частности, разработка проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики», - сказал Шахмардан Байманов, выступая на заседании Координационного совета по развитию молодежных организации при МИОР.

По данным ведомства, концепцией предусмотрено 46 поправок в 4 законодательных актах (Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О культуре», «О государственной молодежной политике»).

«Законодательное закрепление «молодежи категории NEET (not in employment, education or training), то есть это часть молодежи, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне системы образования и сферы занятости», - пояснил Шахмардан Байманов.

Кроме того, планируется дополнить компетенции МИОР, уполномоченного органа в области образования, уполномоченного государственного органа по труду и органов внутренних дел функцией по проведению работы с молодежью категории NEET.

Было отмечено, что в последующем планируется пересмотреть методику расчета молодежи NEET.