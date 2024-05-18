Методику быстрого выявления тяжелых форм инсультов разработали в США

Американские молекулярные биологи обнаружили, что тяжелые формы инсультов можно оперативно выявлять с 93%-й вероятностью по присутствию в крови пациентов двух белковых биомаркеров, молекул GFAP и D-димера. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Если в крупных артериях мозга появляется тромб, то его можно быстро удалить и восстановить нормальный кровоток при помощи механической тромбоэктомии. Чем быстрее будет применена эта терапия, тем выше шансы на выживание и выздоровление пациента. Созданный нами подход ускорит получение подобного лечения для большого числа больных по всей Земле, - заявил научный сотрудник BWH Джошуа Бернсток, чьи слова передает пресс-служба американской Больницы Бригама и женщин (BWH).

Ученые разработали подход, который позволяет дешево, надежно и при этом оперативно выявлять так называемые окклюзионные инсульты, при развитии которых образуются тромбы в крупных артериях мозга пациента. Они особенно опасны для жизни больных, так как при их развитии клетки мозга начинают гибнуть в первые минуты после остановки кровотока.

Как правило, во многих случаях жизнь пациентов можно спасти, если выявить этот тромб сразу после госпитализации больного и удалить его хирургическим путем в рамках процедуры механической тромбоэктомии. До настоящего времени у врачей отсутствовали дешевые методы, которые позволяли бы выявить подобный тромб без использования томографии, а также других дорогостоящих и трудозатратных процедур.

Американские молекулярные биологи недавно обнаружили, что развитие окклюзионных инсультов сопровождается ростом в концентрации двух белков, пептида GFAP и D-димера, в образцах крови, полученных из капиллярных сосудов. Это позволяет оперативно выявлять тромбы внутри крупных артерий при помощи относительно простых тестов крови в комбинации с тестом FAST-ED, нацеленном на выявление характерных сбоев в работе тела, связанных с инсультом.

Работу этого подхода ученые проверили на 323 пациентах, которые были госпитализированы в больницы штата Флорида с инсультами разной степени тяжести. Эти наблюдения показали, что разработанная биологами методика позволяет выявлять окклюзионные инсульты с 93%-й вероятностью и предпринимать оптимальные меры в первые шесть часов после появления симптомов. Это дает надежду на то, что данный подход значительно улучшит выживаемость больных, подытожили ученые.