Методика определения прожиточного минимума не соответствует международным стандартам – МТСЗН РК

Методика определения прожиточного минимума не соответствует международным стандартам. Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Согласна, что сегодняшняя методика определения прожиточного минимума не соответствует международным стандартам. Поэтому, мы взяли курс на то, что должны провести социологические исследования. Мы встречались и с Казахстанской академией питания, с Институтом экономики. И собираем сейчас рабочую группу, в которую вошли депутаты Мажилиса и будем пересматривать. Есть в планах, и было в планах …в планах и законодательно мы уже закрепили, что должны перейти на медианный доход, с 2025 года. Поэтому, сейчас эта работа активно ведется, и я думаю, что все-таки мы выйдем из этой неправильной статистики, - сказала С.Жакупова, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщила министр, к прожиточному минимуму привязано пять социальных выплат, которые финансируются из республиканского бюджета. Республиканский бюджет формируется из налоговых поступлений, то есть, от добросовестных налогоплательщиков. Поэтому, Министерству необходимо выработать такой подход, чтобы выплаты и прожиточный рассматривались отдельно. В стратегических документах прописано, что в дальнейшем черта бедности должна быть на уровне 100% прожиточного минимума, тогда как сейчас черта бедности на уровне 70%. Качество жизни должно оцениваться прожиточным минимумом.

С.Жакупова также сообщила, что реальные доходы казахстанцев могут быть выше, чем это представляется официальной статистикой. На это указывает большая разница между фондом заработной платы, который составляет 31 трлн тенге, и выплаченной «по белому», то есть, с отчислениями в ЕНПФ, в 2022 году, суммой около 16 трлн тенге. То есть, существует значительный объем теневой экономики.