Методические рекомендации по проведению вакцинации утвердили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздравом РК разработаны и утверждены методические рекомендации по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством, в соответствии планом мероприятий по организации и проведению вакцинации граждан против коронавирусной инфекции, приняты все меры и с 1 февраля текущего года запущена вакцинация против COVID-19. В рамках плана разработаны и утверждены методические рекомендации по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин. Работы ведутся согласно графику», - сказал глава Минздрава на заседании Правительства.

Он отметил, что данные о вакцинированных будут вносится в информационную систему Министерства здравоохранения.

«Для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения Egovmobile, который будет интегрирован с медицинским приложением «Ашык». В нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информсистем, в том числе и о прохождении вакцинации против COVID-19 для предоставления на проверку по средствам QR-кода», - проинформировал министр.

Напомним, ранее Алексей Цой сообщил, что Министерством здравоохранения сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих инвентаризации.







