РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:19, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Методические рекомендации по проведению вакцинации утвердили в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздравом РК разработаны и утверждены методические рекомендации по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством, в соответствии планом мероприятий по организации и проведению вакцинации граждан против коронавирусной инфекции, приняты все меры и с 1 февраля текущего года запущена вакцинация против COVID-19. В рамках плана разработаны и утверждены методические рекомендации по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин. Работы ведутся согласно графику», - сказал глава Минздрава на заседании Правительства.

    Он отметил, что данные о вакцинированных будут вносится в информационную систему Министерства здравоохранения.

    «Для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения Egovmobile, который будет интегрирован с медицинским приложением «Ашык». В нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информсистем, в том числе и о прохождении вакцинации против COVID-19 для предоставления на проверку по средствам QR-кода», - проинформировал министр.

    Напомним, ранее Алексей Цой сообщил, что Министерством здравоохранения сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих инвентаризации.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:40
    Исторические квесты, выставки ремесленников, новые спортплощадки – в Таразе прошел День города
    Сегодня, 14:39
    Серик Карипбеков назначен прокурором города Алматы
    Сегодня, 14:36
    Казахстанский певец покоряет корейскую сцену
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!