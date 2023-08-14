Метод «веерного» отключения электроэнергии будут применять в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе был развернут оперативный штаб под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба акима, в ночь с 13 на 14 августа, в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности).

Для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения «веерным» способом. Это означает что, согласно зонам, будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объема потребляемой энергии.

Данная мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках «МАЭК».

Принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.

Оперативным штабом принимаются все меры для скорейшего возобновления подачи электроэнергии в регионе.

Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев поручил ответственным лицам организовать слаженную работу всех коммунальных служб, а также поручил провести разъяснительную работу среди промышленных потребителей и населения о разумном и экономном потреблении электроэнергии до устранения аварии на энергоблоках «МАЭК».

Напомним, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК», по команде диспетчера Национального Диспетчерского Центра АО «КЕГОК» были введены частичные ограничения на потребления электрической энергии.