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Метод ранней диагностики рака молочной железы разрабатывают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Сентября 2020, 10:00
Метод ранней диагностики рака молочной железы разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывают метод для ранней диагностики рака молочной железы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет науки МОН РК.

«В лаборатории структурной и функциональной геномики Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина Комитета науки МОН РК под руководством академика Нагимы Айтхожиной группа научного сотрудника Ельдара Аширбекова разрабатывают метод для ранней диагностики рака молочной железы на основе микроРНК (рибонуклейновая кислота)», - отмечают в ведомстве.

В пресс-службе поясняют, что уникальность работы ученых заключается в том, что впервые изучались особенности профилей микро-РНК женщин-казашек.

«В ходе исследования были обнаружены два маркера, с помощью которых врачи в перспективе смогут с высокой степенью достоверности выявлять на ранних стадиях случаи РМЖ, которые в перспективе позволят минимизировать смертность от болезни», - добавили в комитете.


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