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Метод «натурального» кесаревого сечения усовершенствовали Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 11:00
Метод «натурального» кесаревого сечения усовершенствовали Казахстане Фото: gov.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане метод «натурального» кесаревого сечения усовершенствован профессором кафедры акушерства и гинекологии НАО «Казахский Национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова» Г.К. Омаровой и внедрен в практическое акушерство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Первая операция по данному методу прошла в городе Алматы.

На сегодняшний день, врачи Жетысуской области применяют этот опыт у себя на базе областного перинатального центра.

Модификация «натурального» кесаревого сечения не только соблюдает принципы биомеханизма физиологических родов, позволяя новорожденному «самостоятельно» выбраться из матки наружу, но и обеспечивает непосредственный ранний контакт родильницы с ребенком с первых минут его жизни: сразу после отсроченного рассечения пуповины и первые 2 часа после операции как при естественных родах.

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«Ранний контакт новорожденного с кожей матери обеспечивается хирургом путем его перекладывания на грудь матери через «окно», специально разработанное в операционном белье, тем самым ребенок минует контакт с медицинским персоналом. Родильница уже во время операции находится в первоначальном и непосредственном контакте с новорожденным, испытывает психоэмоциональную удовлетворенность, визуализируя его с первых минут жизни», - говорит профессор.

Среди преимуществ модификации «натурального» кесарево сечения – это соблюдение принципов биомеханизма физиологических родов, совместное пребывание матери и ребенка с интраоперационного периода, первоначальный ранний контакт новорожденного и матери «кожа к коже», минуя акушерку и неонатолога, происходит быстрая физиологическая адаптация новорожденного.

В 2022 году профессор Г.Омарова презентовала свою уникальную методику на конференции «Ана мен Бала».

«Врачи Жетысуской области были заинтересованы, и в 2023 году мы первыми в Казахстане применили у себя модификацию натурального кесаревого сечения», - поделилась заместитель руководителя Управления здравоохранения области Айгерим Бауыржановна.

К слову, модифицированная методика «натурального» кесаревого сечения проводилась в плановом порядке, и за три дня таким способом врачи ОПЦ приняли роды у 10 женщин.


Минздрав РК   Здравоохранение   Жетысуская область  
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