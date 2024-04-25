Метод быстрого избавления от перелившейся через плотину воды предлагает ученый из СКО
Житель города Петропавловска Тлеуберген Баязитов предлагает оригинальный метод борьбы с паводком. При использовании этого метода можно также получать электроэнергию от озер, передает корреспондент агентства Kazinform.
Метод, предлагаемый Тлеубергеном Баязитовым, основан на физике, а именно на законе гравитации, и не требует больших средств для реализации.
— Предлагаемый мной метод актуален. Например, хотя перед паводком вблизи города строятся плотины, вода переливается через них и затапливает множество домов. Сейчас эта вода уходит, но не может преодолеть плотину и остается в углублениях. Вот в это время можно использовать мой способ. Для этого нужна труба диаметром около 50 сантиметров, чем больше, тем быстрее уйдет вода. Один конец трубы нужно опустить в воду, затем провести через плотину, другой конец будет с той стороны. Затем нужно на время закрыть оба конца, сделать отверстие в верхней части и наполнить трубу водой. Потом это отверстие нужно заделать и, когда оба конца трубы будут одновременно открыты, вода сама потечет на другую сторону плотины, — сказал Тлеуберген Баязитов.
Этот метод мужчина опробовал во время службы в армии. Когда войсковая часть оказалась едва не затопленной водой, солдаты за одну ночь изготовили из трубы нужное устройство и отвели воду в сторону. С тех пор прошло более 50 лет. Хотя автор 1-2 раза предлагал внедрить этот метод, к нему не прислушались.
Тлеуберген Баязитов — преподаватель Северо-Казахстанского университетат М.Козыбаева, кандидат сельскохозяйственных наук. Участвует в подготовке будущих ветеринаров. По его словам, многие понимают ветеринарию, как узкую сферу, но она взаимосвязана с другими науками.
— Мне говорят, что я не должен говорить о физике, поскольку являюсь ветеринаром. Это ошибочное представление. Для того чтобы стать хорошим ветеринарным специалистом, нужно быть знакомым не только с физикой, но и с экономикой, строительством, математикой, генетикой, биологией, медициной и другими науками. Это современное требование.
Что касается этого метода, его можно использовать на озерах и получать электроэнергию. То есть, это «зеленая» энергетика. Для этого нужно только установить турбину. Я не собираюсь иметь с этого выгоду, поэтому и патент не получил. Моя цель — чтобы он был внедрен и принес пользу народу, — отметил Тлеуберген Баязитов.