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Метеоусловия в большинстве городов РК будут благоприятными в четверг

26 Июля 2018 08:19 170
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Метеоусловия в большинстве городов РК будут благоприятными в четверг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в четверг, 26 июля,  в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

В Актау, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Экология,
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Гульмира Байзакова

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