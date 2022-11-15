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Метеоусловия будут благоприятными в городах Казахстана

15 Ноября 2022, 06:30
Метеоусловия будут благоприятными в городах Казахстана
15 Ноября 2022, 06:30

Метеоусловия будут благоприятными в городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 ноября неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются в городах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во вторник на большей части Казахстана ожидаются снег и дождь.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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