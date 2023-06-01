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Метеостанцию СКО с вековой историей признала Всемирная метеорологическая организация

Автор:  
Олеся Жуковень
1 Июня 2023, 09:12
Метеостанцию СКО с вековой историей признала Всемирная метеорологическая организация Фото: Филиал РГП «Казгидромет»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Одну из метеостанций Северо-Казахстанской области, расположенную в селе Покровка Есильского района, включили во всемирный список столетних станций наблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», метеостанция в Покровке открылась в 1902 году. До 1933 года она называлась «Петропавловский сельхозтехникум», позже - «Явленка». Фенологические наблюдения на станции начали производить с 1937 года, в 1938-м начались инструментальные измерения влажности почвы.

Метеоплощадка находится на юго-западной окраине поселка Покровка. Штат станции составляет пять человек.

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«В прошлом году РГП «Казгидромет» отметил свой вековой юбилей, но непрерывные и качественные наблюдения за погодой на территории нашей страны велись гораздо дольше. Исполнительный совет Всемирной Метеорологической Организации внес во всемирный список столетних станций наблюдения 14 метеостанций Казахстана. Но у нас работают более 35 метеорологических станций с вековой историей наблюдений. В мае организация включила в этот список еще семь, в том числе «Явленку», - проинформировали в североказахстанском филиале «Казгидромета».

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Северо-Казахстанская область   Казгидромет  
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