Метеорологи назвали 3 июля самым жарким днем на Земле

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал в понедельник, 3 июля, рекордную высокую среднюю температуру на Земле за всю историю наблюдений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным метеорологов, средняя температура на Земле 3 июля превысила 17 градусов Цельсия, чего не случалось с момента начала наблюдений в 1979 году. Одной из причин рекорда стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо — колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Хотя средняя температура кажется низкой, это происходит от того, что учитываются данные по всем регионам планеты, в том числе, над поверхностью океанов.