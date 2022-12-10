Метеорные потоки смогут наблюдать в декабре жители СКО

10 Декабря 2022, 18:00

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В декабре жители Северо-Казахстанской области смогут наблюдать активность метеорных потоков Геминиды и Урсиды. Об этом сообщил астроном, профессор университета им. М. Козыбаева Андрей Солодовник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученый отметил, что метеорный поток Геминиды своим происхождением обязан астероиду Фаэтон. Это его осколки влетают в атмосферу Земли.

«Геминиды – рекордсмен по метеорной активности. Этот поток не один раз давал в максимуме до 200 метеоров за час – больше, чем знаменитые Персеиды в августе. В этом году максимум активности потока ожидается 14 декабря в 19 часов по времени Астаны. В это время созвездие Близнецов, откуда летят метеоры, будет восходить на небо. Но уже через час их можно будет увидеть. Луна не будет мешать наблюдать за потоком до 23 часов, если позволит погода», - сказал А.Солодовник.

Менее известен метеорный поток Урсиды. Его источник находится в созвездии Малой Медведицы.

«Заимствуя термин у биологов, можно сказать, что Урсиды – эндемик северных широт. Он никогда не заходит за горизонт, и для жителей Южного полушария Урсиды не видны. Поток изучен слабо. Известно, что породила его комета Туттля и активность его обычно невысокая – около 10 метеоров в час. Но бывали вспышки и до 100. Такую активность Урсид мы наблюдали в 1995-м году. В этом году поток будет иметь максимум активности 22 декабря, около четырех часов ночи. Луна мешать не будет. Но наблюдать метеоры, вероятно, смогут сельчане, поскольку в городе ночи светлые», - отметил А.Солодовник.

Фото: gas-kvas.com