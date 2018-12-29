Метели надвигаются на Астану и Акмолинскую область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Штормовое предупреждение объявлено в столице и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане: 30 декабря ожидается низовая метель. Вероятность шторма 85-90 %



30-31 декабря в Акмолинской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.