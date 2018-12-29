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Метели надвигаются на Астану и Акмолинскую область

29 Декабря 2018 16:10 140
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Метели надвигаются на Астану и Акмолинскую область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Штормовое предупреждение объявлено в столице и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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30-31 декабря в Акмолинской области местами ожидается метель, туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Астана, Акмолинская область, Погода, Казгидромет,
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