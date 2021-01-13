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Метели и снегопады продолжатся в Казахстане

13 Января 2021 05:17
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Метели и снегопады продолжатся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января на большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Атлантический циклон, в связи с чем пройдет снег, на юге местами сильные осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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