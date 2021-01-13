Метели и снегопады продолжатся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января на большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Атлантический циклон, в связи с чем пройдет снег, на юге местами сильные осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике сохранится туман, усиление ветра, низовая метель, на юге и юго-западе – гололед

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской, ночью Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра 15-20, в Карагандинской области порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра с низовой метелью 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Мангыстауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром Актюбинской областях местами ожидается туман. В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.