Метели и снегопады продолжатся в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января на большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Атлантический циклон, в связи с чем пройдет снег, на юге местами сильные осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике сохранится туман, усиление ветра, низовая метель, на юге и юго-западе – гололед
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.
В Карагандинской, ночью Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра 15-20, в Карагандинской области порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра с низовой метелью 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Мангыстауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром Актюбинской областях местами ожидается туман. В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
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