Метели и снегопады накроют большую часть Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием Атлантического циклона сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке – местами сильные, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на запад, юго-запад, юг и юго-восток страны будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

Местами по республике сохранятся – туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере и востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Костанайской области усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидаются гололед, метель.

В Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской областях – местами туман.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, гололед, днем в районе Жаланашколя - усиление ветра 15-20 м/с.