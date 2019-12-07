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вчера 14:50
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вчера 14:43
Метели и снегопады накроют большую часть Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики под влиянием Атлантического циклона сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке – местами сильные, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Лишь на запад, юго-запад, юг и юго-восток страны будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.
Местами по республике сохранятся – туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере и востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами ожидаются туман, гололед, метель.
В Костанайской области усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с, местами ожидаются гололед, метель.
В Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской областях – местами туман.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, гололед, днем в районе Жаланашколя - усиление ветра 15-20 м/с.
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