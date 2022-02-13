Метели и гололед ожидаются в Казахстане 13 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 13 февраля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь с северо-запада будут оказывать влияние на погоду большей части Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге, юго-востоке и западе страны – осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе страны – гололед», - сообщают синоптики.

В Акмолинской области ожидается метель, на северо-западе области туман, на юге, западе области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 м/с.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью в горных и предгорных районах туман, гололед.

На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, днем на севере области усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на западе, севере области туман, днем на юго-западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед, днем на севере и в центре области ветер 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на большей части Мангистауской области ожидается гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с, днем на юге, центре области гололед.

На востоке, юге Костанайской области ожидается метель, на севере области туман, на востоке, юге области ветер 15-20 м/с.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с. На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе и юге области усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В западной половине Кызылординской области ожидаются туман, гололед, утром и днем на севере и в центре области ветер 15-20 м/с. На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе и в горных районах ветер 15-20 м/с.