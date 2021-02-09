17:22, 09 Февраль 2021 | GMT +6
Метель, ветер, туман: штормовое предупреждение объявили в пяти регионах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
10 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 10 февраля ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.
10 февраля в Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с.
10 февраля в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с.
10 февраля в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед.
В Шымкенте 10 февраля временами ожидается туман.