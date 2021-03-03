Метель, ветер, гололед: штормовое предупреждение объявили в восьми регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

3 марта в Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами - гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Актобе днем 3 марта ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

3 марта в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Туркестане ночью 3 марта ожидается туман.

3 марта в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 3 марта ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

3 марта в Кызылординской области местами сохраняется туман, утром и днем местами ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде 3 марта временами сохраняется туман.

3 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае 3 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

3 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с.

3 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром 3 марта ожидается туман.

3 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем местами ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 3 марта ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.