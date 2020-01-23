Метель в столице Казахстана не утихнет еще сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Буран в Нур-Султане не утихнет еще около суток. По информации синоптиков, территория республики будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, перемещающимися через северные районы Скандинавии и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В большинстве областей ожидаются снегопады, метели, туманы и гололед, очень сильный западный ветер. В северных областях порывы ветра могут достигать более 30 м/с.

Населению рекомендовано не выезжать за пределы города, сократить рабочий день для работников на усмотрение руководителей.

Руководителям строительных площадок необходимо приостановить высотные работы.

Ограничить передвижение граждан и автотранспорт внутри города без острой необходимости.

Об этом сообщил начальник департамента по ЧС города Нур-Султана Бауыржан Сыздыков в ходе совещания с участием акима Алтая Кульгинова.

Дежурную службу департамента перевели на усиленный вариант несения службы, а также введен план взаимодействия с департаментом ЧС Акмолинской области по трем районам.

Завтра в столице Казахстана вновь ожидается метель. По информации синоптиков, 24 января в Нур-Султане будет облачно, временами ожидаются осадки - преимущественно снег.

Температура воздуха днем прогреется до -3°С, ночью -1°С.

Ветер юго-западный: ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем 9-14, порывы 15-20 м/с.



