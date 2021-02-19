Метель в СКО: видимость менее 50 метров, закрыты дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова разыгралась метель. Спасатели сообщают о закрытии дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, из-за ухудшения погодных условий – усиление ветра, верховая и низовая метель (буран), видимость менее 50 метров - закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах республиканского и областного значения.

В частности, «Жезказган-Петропавловск» (595-673 км, граница Акмолинской области – село Токсан-Би), «Екатеринбург-Алматы» (729-856 км, гр. Костанайской области – гр. Акмолинской области), «Жезказган-Петропавловск» (673-781 км, с. Токсан-Би – г. Сергеевка), «Мамлютка-Костанай» (180-104 км, гр. Костанайской области – с. Пресновка), «Астана-Петропавловск» (341-473 км, гр. Акмолинской обл. до с.Бесколь), «Кокшетау-Кишкенеколоь-Бидайык» (50-280 км, Акмолинской обл. до гр. РФ), «Кокшетау-Рузаевка» (61-196 км, Акмолинской обл. до с.Рузаевка), «Жезказган-Петропавловск» (781-954 км, г.Сергеевка до г.Петропавловск), «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» (68-228 км, с.Возвышенка до с.Рощинское), «Тимирязево-Сарыколь-гр. области» (0-32 км, с.Тимирязево до гр. Костанайской обл.), «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» (0-119 км, с.Волошинка до с.Тимирязево).