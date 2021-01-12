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Метель в СКО: Более 100 единиц техники работает на дорогах

12 Января 2021 23:00
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Метель в СКО: Более 100 единиц техники работает на дорогах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрыли дороги. В департаменте полиции сообщили, что проезд разрешен только для транспорта экстренных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Утром в регионе закрыли дороги по всем направлениям. По информации пресс-службы департамента полиции, видимость на трассах составляла не более 50 метров.

«Призываем автомобилистов отказаться от поездок. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, на автодорогах областного значения работает свыше 100 единиц спецтехники по очистке дорог от заносов. Автодороги республиканского значения обслуживают 15 автопатрулей и 1 пост патрульной полиции. Брошенного автотранспорта на загородных дорогах нет», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.


Полицейские напоминают: когда дороги будут открыты, следует, отправляясь в путь, убедиться в исправном состоянии транспорта, запастись тросом, тёплыми вещами, желательно иметь переносное зарядное устройство для телефона.

Между тем департамент по чрезвычайным ситуациям распространил штормовое предупреждение. Ночью 13 января по области ожидается местами метель, туман. Ветер северный, северо-западный, порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Регионы   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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