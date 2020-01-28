Метель в Актюбинской области: за сутки эвакуировано 148 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Напряженная ситуация сложилась на дорогах Актюбинской области в связи с непогодой - метелью и гололедом. За прошедшие сутки из снежных заносов было вызволено около 100 автомашин, эвакуировано 148 человек. На трассах остаются более 200 единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Прошедшей ночью в регионе опять бушевала метель, из-за нулевой видимости были закрыты дороги.

«За прошедшие сутки вызволено из снежных заносов 99 единиц техники, эвакуировано 148 человек. На трассах остаются 262 единицы техники. Так на блокпостах размещены более 200 автомашин, в том числе 170 фур, 30 легковых, один автобус», - отметили в пресс-службе ДЧС.

Так, 27 января сошел с трассы Самара-Шымкент автобус с 51 пассажиром - все они граждане Узбекистана. К счастью, автобус не опрокинулся. Всех пассажиров эвакуировали в пункт обогрева, затем разместили в школе.

На дороге Еркенкуш - Тамды Алгинского района в снежном заносе застряло около 68 автомашин. На место происшествия были направлены техника и сотрудники ДЧС, которые спасли 77 человек. Люди были доставлены в город Алга, 37 человек отправлены поездом в город Актобе и 40 человек в город Кандыагаш.

В связи с закрытием дороги при въезде в поселок Мартук были остановлены два рейсовых автобуса следованием «Оренбург-Актобе», в которых находилось 86 человек. Пассажиров автобусов напоили чаем в школе и отправили в город Актобе на поезде №380 «Уральск-Алматы».

На сегодняшний день дороги по всем направлениям открыты.