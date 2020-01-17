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Метель, туман и усиление ветра ожидаются в Северо-Казахстанской области
17 Января 2020 14:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, туман и усиление ветра ожидаются в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеАномальное тепло вместо крещенских морозов прогнозируют в Казахстане На Крещение сильных морозов не ожидается – Казгидромет Метель, туман и гололед сохраняются в Казахстане 17 января
18 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 м/с.
В Петропавловске ночью 18 января ожидается метель. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Фото: b1.m24.ru
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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