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Метель, туман и гроза: какой будет погода в Казахстане 23 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 23 февраля опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ».
«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля пониженного давления, связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега. На западную, северо-западную территорию РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью», - сообщают синоптики.
В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидается туман, днем гроза.
В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с.
В Северо-Казахстанской, местами в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман.
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