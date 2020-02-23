Метель, туман и гроза: какой будет погода в Казахстане 23 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 23 февраля опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля пониженного давления, связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега. На западную, северо-западную территорию РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью», - сообщают синоптики.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается туман, днем гроза.

В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской, местами в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман.