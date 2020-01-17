Метель, туман и гололед сохраняются в Казахстане 17 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона, и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на северную половину РК – ожидаются осадки, на северо-западе и на востоке местами сильные, преимущественно в виде снега. На южную половину РК будет оказывать влияние поле высокого давления – ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются метель, туман, гололед, порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются метель, в Павлодарской области местами сильная, ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в Акмолинской и Павлодарской областях порывы 30 м/с и более, местами гололед, в Костанайской области – туман.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в Северо-Казахстанской области порывы 30 м/с и более, местами метель, гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с метелью.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области – низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области – утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.