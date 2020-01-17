-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
вчера 23:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:23
-
-
вчера 19:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Метель, туман и гололед сохраняются в Казахстане 17 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона, и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на северную половину РК – ожидаются осадки, на северо-западе и на востоке местами сильные, преимущественно в виде снега. На южную половину РК будет оказывать влияние поле высокого давления – ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются метель, туман, гололед, порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются метель, в Павлодарской области местами сильная, ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в Акмолинской и Павлодарской областях порывы 30 м/с и более, местами гололед, в Костанайской области – туман.
В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в Северо-Казахстанской области порывы 30 м/с и более, местами метель, гололед.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с метелью.
В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области – низовая метель.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области – утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
- Закрыты еще несколько дорог в Актюбинской области
- Все дороги областного значения закрыли в СКО
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Шымкенте 17 января
- Дождь и град обрушились на австралийские штаты, пострадавшие от пожара
- О шторме предупредили жителей еще трех областей
- Туман, метель, ветер: штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана