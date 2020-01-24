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Метель, туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 24 января

24 Января 2020 07:30
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Метель, туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 24 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 января по-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого располагается над Северным Уралом. В связи с чем пройдут осадки преимущественно в виде снега, на юго-западе местами сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГ «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, в Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более, местами ожидаются туман гололед, низовая метель.

В Павлодарской области сохраняется метель, местами гололед, ветер ночью 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области местами туман, гололед, метель, местами ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами – туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем местами метель.

В Акмолинской области ветер местами 15-20 м/с, местами метель, гололед.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-22 м/с.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается ветер 18-23 м/с, ночью местами туман.

В Актюбинской области местами гололед.

В Атырауской области местами гололед, в Западно-Казахстанской области местами туман.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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