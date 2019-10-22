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Метель, туман и гололед ожидаются в СКО
22 Октября 2019 13:43
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Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«23-24 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. 23 октября ветер юго-западный, западный ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. 24 октября ветер 15-20, днем местами порывы 23-28 м/с», - говорится в сообщении ведомства.
В городе Петропавловске 23-24 октября прогнозируются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, 24 октября днем порывы 25 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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