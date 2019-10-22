Метель, туман и гололед ожидаются в СКО

Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«23-24 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. 23 октября ветер юго-западный, западный ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. 24 октября ветер 15-20, днем местами порывы 23-28 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

В городе Петропавловске 23-24 октября прогнозируются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, 24 октября днем порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.