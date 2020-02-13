Метель, туман и гололед ожидаются в РК 14 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метель, туман и гололед ожидаются в РК 14 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, метель. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный местами 18 м/с.

В Кызылординской области ожидаются местами туман, гололед, метель. Ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, южный ночью местами 15-20 м/с.