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Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане 20 ноября

20 Ноября 2019 05:33
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Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане 20 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно снег), ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются гололед, туман, метель, ветер 15-20, днем в Кызылординской области порывы 23 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гололед, низовая метель.

В Алматинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем – ветер 15-20 м/с, в Атырауской – местами метель. Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской местами – метель.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях местами – туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Гульжан Тасмаганбетова

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