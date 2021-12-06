Метель, туман, гололед - синоптики о погоде в Казахстане 6 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере - низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, гололед, на юге, на севере страны – усиление ветра», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, утром и днем гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке области – туман, гололед, на северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере, востоке области – туман, гололед.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, западе и в центре Атырауской, на севере, востоке Павлодарской, на севере, западе, юге Карагандинской областей ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, на северо-западе и в центре Мангистауской, на юго-востоке Актюбинской, ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается туман, на западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман, ночью в центре области – гололед.