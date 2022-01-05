Метель, туман, гололед - штормовые предупреждения в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения на 5 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере Кызылординской области 5 января ожидается гололед, в центре области туман. В Кызылорде 5 января временами ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области 5 января ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области 5 января ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, днем на западе области 15-20 м/с. В Актау ночью 5 января ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с

В Павлодарской области 5 января на дорогах гололедица, ночью на юге области туман, гололед. В Павлодаре 5 января ожидается гололедица на дорогах .

На севере Западно-Казахстанской области 5 января ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью 5 января ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром туман.

На большей части Туркестанской области, в Туркестане и Шымкенте н очью и утром 5 января ожидается туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области д нем 5 января ожидается сильный снег. На западе, севере области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с.

На юге, западе Костанайской области 5 января ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, южный днем на юге, западе области 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области 5 января ожидается низовая метель. В Караганде ночью 5 января ожидается низовая метель.

Как сообщалось ранее, 3–5 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе туман, гололед.

На севере, юге и востоке Алматинской области 2-7 января ожидается туман.